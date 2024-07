SALVADOR

Cassiane, Fernandinho e mais: confira atrações do 'Canta Bahia' nesta sexta

Cassiane, Fernandinho e Valesca Maysa serão algumas das atrações da primeira noite do Canta Bahia, evento de música gospel, nesta sexta-feira (05), no Parque de Exposições, em Salvador. As apresentações começam às 18h e a entrada é gratuita.

Confira a programação:

Segurança

Mais de 500 policiais militares, civis e peritos, além de bombeiros atuarão no Canta Bahia 2024. A operação contará com postos instalados dentro do Parque de Exposições e policiamento nas áreas interna e externa. Câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública também serão utilizadas durante a festa.