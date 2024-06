LOUVOR

Canta Bahia: 4ª edição de evento gospel acontecerá em julho, em Salvador

Entre os dias 5 e 6 de julho, Salvador receberá a quarta edição do evento gospel Canta Bahia, que acontecerá no Parque de Exposições. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (27). A programação contará com grandes nomes do gênero, que devem ser revelados nos próximos dias.