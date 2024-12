STREAMING

Cavalo Caramelo, símbolo das enchentes no RS, protagoniza chamada da série 'Yellowstone'

A produção acompanha a família Dutton, que enfrenta constantes invasões em sua fazenda em Montana

O Cavalo Caramelo, um dos símbolos da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, foi escolhido para protagonizar uma nova chamada da série Yellowstone, da Paramount O animal, resgatado de um telhado de zinco em uma casa em Canoas após cinco dias ilhado, foi nomeado "o maior fã de Yellowstone no Brasil".

O resgate do cavalo recebeu ampla repercussão. Caramelo ganhou até um perfil no Instagram - que soma mais de 100 mil seguidores - e chegou a participar do tradicional amigo secreto no Fantástico, da Rede Globo, no último dia 22.