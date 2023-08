Cavalo, voz ruim e choro: Ana Castela comenta sobre apresentação no Criança Esperança

A apresentação da cantora Ana Castela na noite desta segunda-feira (7) no Criança Esperança não foi tão boa para a artista. Isso porque, nas redes sociais, a sertaneja reclamou da performance no palco da Globo.



Com apenas 19 anos, ela conquistou muita gente com o novo ritmo musical, mas não se sentiu satisfeita na apresentação de maior audiência da emissora da família Marinho. Segundo ela, segundos antes de entrar, ficou muito nervosa e não conseguia cantar.