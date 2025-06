COMIDA

Cena gastronômica local está cheia de novidades: venha saber

Ronaldo Jacobina

Publicado em 21 de junho de 2025 às 12:00

Restaurante Amado sempre nas listas dos melhores Crédito: Divulgação

Cobrir a área de gastronomia numa cidade onde esta cena só faz crescer muitas vezes nos obriga a fazer escolhas, já que não consigo publicar tudo. E todo empreendedor, seja grande, médio ou pequeno, ajuda a fazer esse ecossistema girar, seja abrindo vagas de trabalho seja oferecendo uma comida única, enfim todo mundo merece visibilidade. Mesmo consciente de que nunca conseguirei divulgar tudo o que vejo, experimento ou recebo de informações, resolvi mudar um pouco o formato desta coluna esta semana, apresentando informações sobre diversas casas. A proposta é informar a você, leitor (a), que nos acompanha, as novidades que marcas, restaurantes, chefs, restaurateur e afins andam fazendo por aí. Espero que aprecie. >

Edinho Engel: personalidade nascional da gastronomia

Personalidade do ano>

O chef Edinho Engel, dos restaurantes Amado (Bahia) e Manacá (SP), foi homenageado na noite de terça-feira (17), durante a cerimônia de premiação da revista Prazeres da Mesa aos melhores da gastronomia no Brasil. O mineiro que escolheu a Bahia como morada, recebeu o Prêmio Ricardo Castilho como a Personalidade da Gastronomia de 2025. A festa, que apresentou vencedores das 43 categorias, reuniu 800 convidados no Memorial da América Latina, na capital paulista, e reuniu chefs, artesãos, restaurateurs e grandes nomes da área no Brasil. >

Em alta>

Kafe e Dante Bassi, do Manga

Por falar na premiação da Prazeres da Mesa, esta mostrou que a Bahia entrou definitivamente no mapa da gastronomia do Brasil elegendo o restaurante Origem, dos chefs Fabricio Lemos e Lisiane como o Melhor Restaurante do País e o Manga, dos chefs Dante e Kafe Bassi, do Manga, como o Melhor Restaurante do Nordeste. >

Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, do Origem

Casual>

Amado, Origem e Manga, por sinal, estiveram no topo do ranking da revista Exame como os melhores do país no mês passado. Assim como seus respectivos chefs proprietários: Edinho Engel, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, Dante e Kafe Bassi, respectivamente. Nestas listas que tem despontado também é o Dona Mariquita, da chef Leila Carreiro. Bom para eles e para a Bahia. >

Fondue no Gero

Fondue>

O Gero Salvador, localizado no Fasano, vai apostar no Fondue nesta estação. O chef Bahia Brito preparou um menu apresenta as versões de Queijos Maasdam e Gruyére, e o tradicional Fondue de Chocolate, preparado à base de chocolate meio amargo (70%), acompanhado de frutas frescas. As opções são servidas exclusivamente durante o jantar, durante todos os dias da semana.>

Proprietários dos restaurantes da Rota RV

Circuladô>

Sucesso na primeira edição, a Rota Rio Vermelho, projeto que reúne o Ayrá, La Taperia, Manga e Silva Cozinha terá a segunda edição os dias 1 e 2 de julho. A proposta é movimentar a cena do bairro através de um circuito por quatro balcões onde em cada um deles o cliente tem direito a uma taça de vinhos ou um drinque autoral e uma entradinha em cada um dos quatro restaurantes participantes. A ideia, segundo os organizadores é promover experiências e fazer o público circular pelo bairro. Vale ressaltar que os ingressos estão sendo vendidos no Sympla e o ponto de partida fica a critério do cliente e funciona das 19h às 23h. >

Cena da campanha da Tirolês para o Nordeste

Reino sertanejo>

A Tirolez, marca número 1 de queijos no país, que aqui na Bahia é representada por João Osmário - criador das mesas de frios mais lindas e saborosas do país - firmou parceria com a agência AKM especializada em criar experiências para marcas e lançou o documentário A tradição que coroa a festa. O objetivo é promover o Queijo do Reino, um dos seus campeões de venda. Com foco no mercado nordestino, o filme de seis minutos conta a trajetória do queijo desde sua origem na Europa até seu papel nas festas de São João no sertão brasileiro.>

Jeanne Garcia

Mesa farta>

Durante todo este mês de junho, a confeiteira Jeanne Garcia entra no clima das festas juninas com um brunch temático cheio de memória afetiva, celebrando a tradição e os sabores do Nordeste. O Brunch Junino será oferecido na Confeitaria que leva seu nome, aos sábados e domingos, das 8h às 12h, trazendo releituras criativas de clássicos juninos e criações que homenageiam ingredientes típicos como milho, cuscuz e queijo coalho ganham protagonismo. Entre os destaques estão o Milho Sweet Chilli, o Cuscuz Sertanejo, com carne do sol na nata e o Croissant Nordestino, recheado com fumeiro desfiado e creme de queijo, servido com molho lambão.>

Restauro do painel de Genaro de Carvalho no restaurante Genaro por Vini

Arte e sabor>