Cezar Black revela que seu cachorro está com câncer ósseo e amputará a pata; entenda doença

Ex-BBB desabafou em seu Instagram nesta terça (07)

O ex-BBB e enfermeiro baiano Cezar Black usou seu Instagram nesta terça-feira (7) para informar aos fãs sobre o estado grave de saúde do seu pet. Segundo Black, seu cachorro, Rocco, foi diagnosticado com câncer ósseo e terá que amputar a pata, na próxima quinta-feira (09). Black falava, desde novembro do ano passado, sobre os cuidados veterinários com o pug de 10 anos e, na época, ele investigava uma lesão na pata do animal