SÉRIE

Chace Crawford relata ataque de pânico ao ficar nu para cena de sexo com polvo em The Boys

The Boys vem inovando desde o primeiro episódio da série no Prime Video. Um dos exemplos memoráveis aconteceu durante o episódio "Herogasm", da terceira temporada.O personagem Profundo foi mostrado tendo intimidade com um polvo. O ator que o interpreta, Chace Crawford, admite que estava preocupado em filmar a cena.