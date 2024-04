CLUBE CORREIO

Chame Jão abre a temporada pré-junina em Salvador com Filhos de Jorge, Bailinho de Quinta, Tico e convidados

Antecipando os festejos de uma dos eventos mais populares do calendário baiano, a festa Chame Jão abre a temporada pré-junina neste domingo (21), na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. O evento acontece das 14h às 22h e reúne as bandas Filhos de Jorge e Bailinho de Quinta, com repertórios pensados exclusivamente no São João, e o sanfoneiro Tico. O evento conta ainda com participações de Adelmário Coelho, França (ex-Mastruz com leite), Berguinho (ex-Seu Maxixe) e Danniel Vieira. Os ingressos podem ser adquiridos no site Zig Tickets.