Chapada Diamantina tem gastronomia de qualidade

Ronaldo Jacobina

Publicado em 9 de agosto de 2025

Cordeiro de garimpo Crédito: Fotos: colemarcao/Divulgação

Quem já passou pelo número 40 da Rua Caetité, no Centro Histórico de Mucugê, na Chapada Diamantina, deve ter notado um charmoso casarão colonial cuja fachada está quase toda encoberta por vegetação. Bonito, assim como muitos outros exemplares que compõem o patrimônio arquitetônico da cidade tombada pelo patrimônio histórico nacional.

Salmão Paraguassu

A diferença está nos outros dois patrimônios que estão escondidos atrás daquela enorme parede verde que ajudam a elevar o padrão de qualidade do turismo local. Estou falando do Refúgio na Serra Boutique Hotel e do restaurante Paraguassu, ambos projetos pessoais do casal Cris e Fabiano Borré, da família UVVA, vinícola baiana que merece uma reportagem à parte. Que logo virá.

O hotel, com 13 acomodações espalhadas pela bem cuidada área verde, emoldurada por um belo projeto paisagístico que prioriza as espécies locais, é um paraíso de conforto, aconchego e excelência no serviço. Mas esse é também pauta para outra matéria. Afinal, como a coluna aqui é de comida, vamos nos concentrar na gastronomia do chef André Chequer, um fluminense que trocou a Itália pela cozinha do restaurante mucugeense.

Ravioli baiano

Aberto ao público externo, o Paraguassu é uma daquelas boas surpresas que fazem de uma viagem uma experiência ainda mais inesquecível. Seja aos sábados, quando o chef prepara um Menu Degustação de responsa seja no dia-a-dia com o cardápio clássico da casa que aposta nos insumos produzidos na região para oferecer uma boa cozinha.

Porchetta confitada crocante

“A Chapada Diamantina é muito rica de insumos. Aos poucos fomos introduzindo alguns ingredientes no menu, ajudando a valorizar a produção local", diz Chéquer. Um dos sucessos da casa é o Cordeiro do Garimpo Prensado, servido com Baião de Dois Cremoso de Arroz Vermelho, Demi-glace de Vinho Tinto UVVA, Geleia de Pimenta Biquinho e Xerém de Castanha. Tudo Made in Chapada. Do filhote de ovelha ao vinho.

Mil folhas de massa filo com doce de leite artesanal

Mas engana-se quem pensa que, pelo fato de estar a mais de mil metros acima do nível do mar, o cardápio da casa seja só de seres terrestres. Víveres como salmão, camarão, lagosta, polvo e outros frutos do mar compõem ou são protagonistas de muitas criações autorais do chef. O primeiro é oferecido em duas versões: como Crudo (Salmão Cru, servido com lâminas de torradas italianas da casa, pasta de ostra, sunomono de cebola, pimenta e molho oriental de laranja). Enquanto o outro foi batizado de Salmão Paraguassu é apresentado maçaricado, acompanhado de risoto ao molho Thay, dashi de laranja, batata palha artesanal e castanha.

Chef André Chequer

A experiência no Paraguassu vai além da gastronomia. Fica ainda mais encantadora pelo serviço impecável da sorridente e atenciosa equipe e pelo ambiente superaconchegante projetado para oferecer conforto e bem estar à sua clientela. Isso sem falar da Cris, que está sempre por lá atenta aos pequenos detalhes. Se você ainda não foi, vá. E reserve um tempo para caminhar pelas ruas tranquilas sem medo de nada.

Serviço:

@restaurante_paraguassu

Rua Caetité, 40 - Centro Histórico, Mucugê – BA