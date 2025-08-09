Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chapada Diamantina tem gastronomia de qualidade

Este conteúdo é um oferecimento da hub.nexxo - soluções empresariais

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 05:00

Cordeiro de garimpo  Crédito: Fotos: colemarcao/Divulgação 

Quem já passou pelo número 40 da Rua Caetité, no Centro Histórico de Mucugê, na Chapada Diamantina, deve ter notado um charmoso casarão colonial cuja fachada está quase toda encoberta por vegetação. Bonito, assim como muitos outros exemplares que compõem o patrimônio arquitetônico da cidade tombada pelo patrimônio histórico nacional.

Salmão Paraguassu

A diferença está nos outros dois patrimônios que estão escondidos atrás daquela enorme parede verde que ajudam a elevar o padrão de qualidade do turismo local. Estou falando do Refúgio na Serra Boutique Hotel e do restaurante Paraguassu, ambos projetos pessoais do casal Cris e Fabiano Borré, da família UVVA, vinícola baiana que merece uma reportagem à parte. Que logo virá.

O hotel, com 13 acomodações espalhadas pela bem cuidada área verde, emoldurada por um belo projeto paisagístico que prioriza as espécies locais, é um paraíso de conforto, aconchego e excelência no serviço. Mas esse é também pauta para outra matéria. Afinal, como a coluna aqui é de comida, vamos nos concentrar na gastronomia do chef André Chequer, um fluminense que trocou a Itália pela cozinha do restaurante mucugeense.

Ravioli baiano 

Aberto ao público externo, o Paraguassu é uma daquelas boas surpresas que fazem de uma viagem uma experiência ainda mais inesquecível. Seja aos sábados, quando o chef prepara um Menu Degustação de responsa seja no dia-a-dia com o cardápio clássico da casa que aposta nos insumos produzidos na região para oferecer uma boa cozinha.

Porchetta confitada crocante

“A Chapada Diamantina é muito rica de insumos. Aos poucos fomos introduzindo alguns ingredientes no menu, ajudando a valorizar a produção local", diz Chéquer. Um dos sucessos da casa é o Cordeiro do Garimpo Prensado, servido com Baião de Dois Cremoso de Arroz Vermelho, Demi-glace de Vinho Tinto UVVA, Geleia de Pimenta Biquinho e Xerém de Castanha. Tudo Made in Chapada. Do filhote de ovelha ao vinho.

Mil folhas de massa filo com doce de leite artesanal

Mas engana-se quem pensa que, pelo fato de estar a mais de mil metros acima do nível do mar, o cardápio da casa seja só de seres terrestres. Víveres como salmão, camarão, lagosta, polvo e outros frutos do mar compõem ou são protagonistas de muitas criações autorais do chef. O primeiro é oferecido em duas versões: como Crudo (Salmão Cru, servido com lâminas de torradas italianas da casa, pasta de ostra, sunomono de cebola, pimenta e molho oriental de laranja). Enquanto o outro foi batizado de Salmão Paraguassu é apresentado maçaricado, acompanhado de risoto ao molho Thay, dashi de laranja, batata palha artesanal e castanha.

Chef André Chequer

A experiência no Paraguassu vai além da gastronomia. Fica ainda mais encantadora pelo serviço impecável da sorridente e atenciosa equipe e pelo ambiente superaconchegante projetado para oferecer conforto e bem estar à sua clientela. Isso sem falar da Cris, que está sempre por lá atenta aos pequenos detalhes. Se você ainda não foi, vá. E reserve um tempo para caminhar pelas ruas tranquilas sem medo de nada.

Serviço:

@restaurante_paraguassu

Rua Caetité, 40 - Centro Histórico, Mucugê – BA

Tel: (75) 98120 7799

Mais recentes

Imagem - Duplo sentido: cantor Oh Polêmico rebate críticas ao pagode 'proibidão' e revela mudança nas letras

Duplo sentido: cantor Oh Polêmico rebate críticas ao pagode 'proibidão' e revela mudança nas letras
Imagem - Veja como utilizar a estampa poá com estilo

Veja como utilizar a estampa poá com estilo
Imagem - Hanbok: vestimos o traje tradicional coreano para contar a história da peça

Hanbok: vestimos o traje tradicional coreano para contar a história da peça

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil