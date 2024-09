TV

'Chaves' e 'Chapolin' voltam à TV após 4 anos

Em 2020, os programas saíram do ar por conta de divergências entre a Televisa, emissora que produziu as atrações, e a família de Bolaños

Chaves e Chapolin estão fora do ar na TV brasileira - e mundial - desde agosto de 2020, ocasião em que os detentores dos direitos de transmissão do seriado acabaram não chegando a um acordo por direitos de transmissão. No sábado, 7, porém, o canal Unimás, dos Estados Unidos, anunciou que vai voltar a exibir as atrações.