Chef de Recife faz acarajé para Will Smith em jantar com famosos

Ator vai se apresentar no Rock in Rio na próxima quinta-feira (19)

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 11:49

Will Smith em jantar no Rio de Janeiro Crédito: Roberto Viana (@robertovianaimagens)/divulgação

O ator e cantor Will Smith desembarcou no Brasil e, antes de cantar no Rock in Rio, fez uma tour no Rio de Janeiro nesta terça-feira (17) com famosos, além de um jantar exclusivo para o artista internacional.

O astro foi convidado para um jantar da chef Carmem Virgínia, do restaurante Altar Cozinha Ancestral. De Recife, a profissional fez um menu especial intitulado de 'Jantar dos Orixás', que celebra a cultura das entidades de matriz africana.

Menu do jantar Crédito: Roberto Viana (@robertovianaimagens)/divulgação

Cada prato levava o nome e homenageava um orixá. Para começar, Will comeu um pastel de festa com pimenta em homenagem à Exu. Em seguida, quatro entradas, com caldinho de feijoada com torresmo para homenagear Ogum, ensopadinho de sururu com farofa de milho para Logun, acarajé, vatapá, camarão seco e vinagrete para Iansã e uma salada de picles de chuchu, caju, castanha, brotos e ervas que curam para Ossain.

Os pratos principais continham homenagem para Oxum e Iemanjá, com arroz caldoso com frutos do mar. Já para Xangô, um prato de feijão-verde, bacon, linguiça, carne seca, farofa, vinagrete de quiabo e pirão de leite.

Na sobremesa, Oxalá foi homenageado com uma cocada mole acompanhada de bolinhos fritos de tapioca e coco, chuva de açúcar e canela e lambuzada no doce de leite. Já para os Ibejis, conhecidos popularmente como Erês, um bolo de rolo pernambucano.