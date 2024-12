GASTRONOMIA

Chefs lançam projeto gastronômico focado em comida simples

Este conteúdo é um oferecimento da Hub. Nexxo - Soluções Empresarias

Ronaldo Jacobina

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 02:00

Menu especial Crédito: Aline Barbosa e Beatriz Chuchu/Divulgação

Depois de dois anos à frente da Casa Chálabi, a chef Laís Taraia deu um tempo da labuta de restaurante para mergulhar em outras águas. A jovem cozinheira que trocou a capital paulista pela Bahia em 2022 está de volta à ativa. Desta vez, em parceria com a confeiteira Julia Bragato. Juntas as duas decidiram apostar num novo formato de negócio que ganhou o nome de Baleia - Cozinha do Meio, que chega ao mercado gastronômico local para oferecer comida simples e bem feita.

Arroz Caramelo: refogado de manteiga amendoada com missô, castanha de caju, cebola crispy e abacaxi Crédito: Aline Barbosa e Beatriz Chuchu/Divulgação

Nada de pratos pincelados com espumas ou outros salamaleques, a comida que as duas apresentam aos baianos é simples e saborosa. De pratos principais a quitutes passando por bolos confeitados, a dupla quer ocupar novos espaços que não sejam apenas os salões de restaurantes com uma comida que possa estar tanto no camarim de um show, na casa do cliente, em eventos particulares ou em qualquer outro lugar. “A Baleia nasce de uma vontade nossa de servir comida boa e versátil, nos adaptando a diferentes demandas, momentos e formatos. Pensamos em preparos simples e acessíveis, mas que surpreendam”, conta Laís Taraia. E surpreender ela sabe. Para quem saboreou as criações do cardápio Líbano-mediterrâneo da Casa Chálabi ou experimentou alguma das delícias do charmoso e descolado Botanikafé, em São Paulo, onde ela trabalhou por quatro anos, sabe do que estou falando. E, com certeza, assim como eu, torce para que a Baleia encante cada vez mais os baianos.

Rocambole de porco: bacon e migon suínos recheados de espinafre e puré de cenoura Crédito: Divulgação

Laís Taraia Crédito: Aline Barbosa e Beatriz Chuchu/Divulgação

Por ora, a Baleia é uma cozinha fechada, focada no serviço de encomendas, com entregas ou retiradas, mas está nos planos das duas sócias, ampliar o modelo de negócio para atender presencialmente a pequenos grupos. “Queremos abrir as portas da nossa cozinha para receber o público e fazer essa troca mais calorosa que a gente também ama. Mas, por enquanto, vamos focar nas encomendas de fim de ano, nos eventos do verão e nos cardápios de almoços e bolos semanais para entrega”, explica Júlia Bragato.

Rocambole de maçã recheado de zabaione Crédito: Aline Barbosa e Beatriz Chuchu/Divulgação

E foi pensando nas festas de final de ano que fomos “pescar” a Baleia para trazer para você, querido leitor, que nos acompanha aqui o ano inteiro. Lais e Julia criaram um menu para atender famílias de todos os tamanhos. As opções vão de acompanhamentos a pratos principais que chegam até sua casa, prontinhos para compor sua ceia de Natal e/ou Ano Novo. Tem delícias como Bombom de Fraldinha assada com alho caramelizado e manteiga de missô, rocambole de porco: Filé Mignon Suíno com bacon recheado com espinafre e puré de cenoura e pimentão recheado com cogumelos, lentilha, espinafre e castanhas, e por aí vai.

Bolo red velvet Crédito: Aline Barbosa e Beatriz Chuchu/Divulgação

Já o menu de sobremesas é composto de Guirlanda de Carrot cCke com brigadeiro branco e laranja, Bolos Decorados como o Red Velvet, Rocambole de Bolo de Maçã recheado de zabaione com crocante de amêndoas e cobertura de merengue suíço, e muito mais. Ah! tem opção sem lactose! Para 2025, a Baleia vai oferecer, semanalmente, um cardápio com opções de almoço e bolos para quem quiser aproveitar as delícias das chefs no fim da semana. As entregas e retiradas poderão ser feitas às quintas, sextas-feiras e sábados, entre 11h e 16h. Já os pedidos, através do WhatsApp (75 99204-4594), pelo menos 24 horas antes da entrega, com pagamento antecipado.

Bolo decorado bomba de chocolate Crédito: Aline Barbosa e Beatriz Chuchu/Divulgação

Julia Bragato Crédito: Aline Barbosa e Beatriz Chuchu/Divulgação

SERVIÇO:

Baleia para Festas de Fim de Ano

Encomendas via WhatsApp (75 99204-4594)

Encomendas via WhatsApp (75 99204-4594)

Para o Natal, até às 10h do dia 23/12

Para o Ano Novo, até às 10h do dia 27/12