CINEMA

Christine Boisson, atriz do filme erótico Emmanuelle, morre aos 68 anos

A atriz francesa Christine Boisson, que ficou conhecida com apenas 17 anos por sua atuação no filme erótico "Emmanuelle", morreu aos 68 anos, em Paris, em uma casa de repouso. Segundo a família, a causa da morte foi uma doença pulmonar. A atriz principal do filme, Sylvie Kristel, faleceu em 2012, quando tinha 60 anos.