FOTOS DO ESPAÇO CULTURAL

Cine Glauber Rocha abre espaço multiuso para eventos no coração de Salvador

Com vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos, espaço tem estrutura para eventos como cursos, encontros corporativos, espetáculos e casamentos. Shows estão previstos para início de 2025

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 19:07

Espaço multiuso no Cine Glauber Rocha Crédito: Divulgação

O Cine Glauber Rocha, no coração de Salvador, acaba de inaugurar um novo espaço multiuso, oferecendo uma vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos e estrutura completa para eventos como cursos, encontros corporativos, espetáculos e até casamentos.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, Cláudio Marques, coordenador do cinema, explicou que a criação desse espaço foi motivada pela crescente demanda de eventos culturais e artísticos que o local não podia atender anteriormente. “Recebíamos muitos pedidos para cursos de culinária, saraus e eventos artísticos. Eu ficava triste por não ter como acolher. Aí, surgiu a ideia de ampliar a proposta do Cine Glauber Rocha para as demais artes”, contou Cláudio.

Um dos grandes atrativos do novo espaço é a vista para a Baía de Todos os Santos. “Não há nada como essa vista. Estar no Cine Glauber Rocha, em uma encruzilhada cultural no centro de Salvador, com a história e a cultura da cidade ao nosso redor, faz toda a diferença para quem busca realizar eventos únicos”, destacou Marques.

Vista para Baía de Todos os Santos Crédito: Divulgação

O espaço já está preparado para receber uma variedade de eventos e Cláudio revelou que já existem programações previstas para o início de 2025. “Já temos shows e espetáculos previstos para janeiro. Para outras atividades, vamos nos adequando conforme a demanda e adquirindo o mobiliário necessário”, explicou ele.