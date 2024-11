PROGRAMAÇÃO

'Cinema Pretuguês' ocupa salas em Salvador até esta sexta-feira (8)

Homenageada é a intelectual, ativista e antropóloga negra Lélia Gonzalez, que morreu em 1994

Tharsila Prates

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 14:40

Abertura do Fianb Crédito: Jefferson Peixoto Divulgação

Até esta sexta-feira (8) o Festival Internacional do Audiovisual Negro (Fianb) ocupa o Cine Glauber Rocha e o Cine MAM, em Salvador. O evento está em sua 5ª edição e, neste ano, o tema é "Cinema Pretuguês". A grande homenageada é Lélia Gonzalez, intelectual, ativista e antropóloga negra falecida em 1994.

A abertura foi nessa terça-feira (5) e contou com a presença do ator baiano Antônio Pitanga, que dirige o filme Malês, além de profissionais do setor audiovisual e autoridades locais.

O festival dialoga com o pensamento de Lélia Gonzalez, reconhecendo as contribuições africanas na formação cultural da América Latina, ou como Gonzalez denominou, “Améfrica Ladina”. O evento se propõe a promover debates sobre a distribuição e circulação de produções negras no Brasil e no exterior, especialmente dentro do contexto das diásporas afro-atlânticas.