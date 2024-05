MUDANÇA

Cinesystem assume operação dos cinemas do Espaço Itaú a partir desta quarta, 1º

Banco ainda administrava cinemas em três estados

Estadão

Publicado em 1 de maio de 2024 às 16:02

Cinema Espaço Itaú Crédito: Divulgação

As salas de cinema do Espaço Itaú de Cinema, um dos pilares culturais do Itaú Unibanco, começam a ser operadas pela Cinesystem, rede exibidora do Paraná, a partir desta quarta-feira, dia 1º de maio. A confirmação dessa transição ocorreu na terça-feira, 30, após meses de especulações.

A rede passará a gerenciar as unidades do Shopping Frei Caneca e Bourbon Shopping em São Paulo, além do Shopping Casa Park em Brasília e o Espaço Itaú de Cinema em Botafogo, no Rio de Janeiro. Como resultado, as salas serão renomeadas como Cinesystem Frei Caneca, Cinesystem Pompeia, Cinesystem Brasília e Cinesystem Botafogo, respectivamente.

Em comunicado à imprensa, as redes também confirmaram a transição: "O Instituto Unibanco de Cinema, um dos braços culturais do Itaú Unibanco, comunica a venda de salas do Espaço Itaú de Cinema para a rede de cinemas Cinesystem, empresa com 25 anos de atuação no mercado exibidor. A operação inclui quatro complexos nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo."

Também com a mudança, as salas de cinema do Itaú da Rua Augusta, na capital paulista, passam a ser 100% controladas e administradas por Adhemar de Oliveira - anteriormente, ele comandava as outras salas em parceria com o banco. Procurado pelo Estadão, o diretor do espaço não se pronunciou sobre a aquisição da Cinesystem até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.