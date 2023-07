Clássicos da moda ganham versões esportivas com sofisiticação

A estética esportiva invadiu a moda de forma dominadora. As grandes marcas internacionais, lançadoras das apostas que ditam o fluxo do mercado de moda, refletem essa realidade a cada nova coleção, consagrando a casualidade sofisticada como o mood do momento. Técnicas e modelagem da alfaiataria clássica são aplicadas a tecidos que antes eram usados apenas para roupas de práticas de esportes. E isso gradualmente acaba com padrões rígidos de dress code, refletindo um comportamento dos consumidores por uma praticidade aliada ao design atraente. O resultado de tudo isso são peças joviais, contemporâneas e muito desejáveis que reinventam clássicos. Elas possuem grande versatilidade e podem ser usadas em qualquer momento do dia. Até as bolsas entram no jogo e recebem ótimas releituras, injetando um tom criativo nas produções. Vem conferir nossas seleções que mostram bem essas reinvenções fashion!