ENTRETENIMENTO

Claudia Raia relembra ex-amores e revela ainda não se sentir bonita: 'Continuo não me achando linda'

A atriz já namorou os apresentadores Jô Soares e Fausto Silva

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 19:26

Claudia Raia Crédito: Reprodução

Mesmo carregando em seu currículo mais de 17 novelas e minisséries na TV e uma carreira aclamada, a atriz Claudia Raia, disse em entrevista no programa "Roda Viva" desta segunda-feira (6), que ainda não se acha bonita. Aos 57 anos, Claudia repetiu o mesmo que disse há 30 anos atrás, quando também foi entrevistada no programa.

"Eu continuo não me achando linda. Eu sou bonita no movimento, chego, jogo cabelo, isso fica bom. Eu sou grandona, apareço, sou alegrinha. Isso tudo junto fica bom. Aí acho que funciono. Mas se for olhar cada pedaço, não acho que sou bonita", confessou.

Apesar de não se achar bonita, Claudia acredita que possui outras qualidades que vão além da aparência externa. "Na maturidade, eu acho que estou mais legal do que era quando jovem. Eu me gosto mais agora do que mais jovem", relatou.

A atriz contou que parte do sentimento veio depois após a maternidade. Em fevereiro de 2023, Claudia deu a luz ao pequeno Luca. "Depois que fui mãe do Luca, veio um brilho diferente. Quando você é mãe, vai se transformando, é uma mágica. Com Luca, depois de 20 anos da Sofia, aconteceu uma mágica. Deu um reinício nos hormônios".

Ex-amores

Ainda no programa, Claudia relembrou seus relacionamentos passados. Um deles, um dos "grande amores" da atriz, foi o apresentador Jô Soares.

"O Jô foi um grande relacionamento. O primeiro grande amor. Mesmo. Eu era muito nova. Ele tinha 30 anos a mais. Mas foi extremamente importante em todos os sentidos. Aprendi muito com ele profissionalmente. Ele me deu o nome Claudia Raia. Eu era Maria Claudia Raia. Ele me salvou, apareceu uma pinta na minha perna, era um melanoma cancerígeno, Jô me levou para operar, senão eu tinha morrido... É meu anjo da guarda. Será sempre. Agora, mais ainda", relembrou.