Clube Correio oferece 40% de desconto para show de Oswaldo Montenegro e Orquestra

Apresentação será no próximo sábado (24)

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 15:51

Oswaldo Montenegro se apresenta em Salvador Crédito: Divulgação

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, recebe Oswaldo Montenegro e Orquestra para uma única apresentação no próximo sábado (24), às 19h. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla, e ganha um desconto de 40% quem tiver a assinatura do Clube Correio.

O espetáculo promete uma combinação única da voz potente e do violão sofisticado do cantor-compositor com a sonoridade de cordas, madeiras e sopros. O show apresenta canções consagradas como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia” e “Estrada Nova”. Além disso, a flautista Madalena Salles e os multi-instrumentistas Sérgio Chiavazzoli e Alexandre Meu Rei participarão do espetáculo.

Antes de se juntar à orquestra, Oswaldo Montenegro interpretará algumas canções em um formato intimista, interagindo com a plateia e relembrando obras como “Estrelas” e “Bandolins”. Os arranjos orquestrais foram criados por Dudu Trentin, Gabriel Novais, Sérgio Chiavazzoli e Oswaldo Montenegro,

Sobre Oswaldo Montenegro

Oswaldo Viveiros Montenegro, nascido no Rio de Janeiro em 15 de março de 1956, é um artista multifacetado da música brasileira. Desde cedo, foi imerso em um ambiente musical rico e variado, influenciado pela família e pelas serestas de São João del-Rei. Montenegro começou sua carreira musical de forma precoce, compondo sua primeira canção aos sete anos de idade. Sua trajetória musical se solidificou em Brasília, onde teve contato com festivais e grupos de teatro, decidindo dedicar-se integralmente à música.

A carreira de Montenegro é marcada por uma vasta produção artística que abrange música, teatro e literatura. Nos anos 1970, iniciou sua trajetória nos festivais de música, conquistando o terceiro lugar no Festival da Canção da Rede Globo em 1972. Desde então, lançou diversos discos e participou de inúmeros festivais, destacando-se com canções icônicas como “Bandolins” e “Agonia”, que venceu o Festival MPB 80 da Rede Globo.

Oswaldo Montenegro também se destaca por suas contribuições ao teatro musical, com mais de 14 peças encenadas, incluindo sucessos como "Noturno", "A Dança dos Signos" e "Aldeia dos Ventos". Sua capacidade de se reinventar e de se conectar com diferentes gerações garantiu-lhe um lugar cativo no coração do público brasileiro.

Além de sua carreira musical, Montenegro escreveu livros e trilhas sonoras para cinema e televisão. Sua parceria com a flautista Madalena Salles é uma das mais sólidas da MPB, rendendo frutos em diversas produções ao longo das décadas. Em 2023, Montenegro continua a cativar o público com seu talento e sensibilidade, sempre buscando novas formas de expressar sua arte.

Serviço:

● Show: Oswaldo Montenegro e Orquestra

● Data: 24 de agosto de 2024 (sábado)

● Horário: 19h

● Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

● Ingressos: 1º Lote R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

● Classificação indicativa: Livre