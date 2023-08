Com celulares confiscados, Maíra Cardi se casa em segredo com Thiago Nigro

A influenciadora Maíra Cardi se casou em segredo com o empresário Thiago Nigro nesta terça-feira (29), em São Paulo. Juntos há apenas cinco meses, os dois trocaram alianças em uma cerimônia com menos de 80 convidados.



De acordo com o site Contigo, o evento aconteceu em uma fazenda em Itatiba, São Paulo. Os convidados foram proibidos de entrarem com o celular na cerimônia para evitar que qualquer imagem fosse vazada.



Na troca de alianças, a filha de Maíra e Arthur, a pequena Sophia Cardi, entregou os anéis no altar. Há algumas semanas, Maíra despistou os seguidores ao revelar que tinha cancelado o casamento devido à falta de logística.