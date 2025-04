NOVIDADE

Com controle que vira mouse, Nintendo Switch 2 ganha data de lançamento e preço

Novo console da Nintendo traz Joy-Cons com conexão magnética, função mouse e chat por voz

Carol Neves

Publicado em 2 de abril de 2025 às 14:11

Nintendo Switch 2 Crédito: Divulgação

A Nintendo confirmou oficialmente o lançamento mundial do Switch 2 para 5 de junho, com preço de US$ 450 nos EUA. O sucessor do console híbrido chega com uma tela LCD de 7,9 polegadas (ante 6,2" do modelo anterior), suporte a HDR, taxa de atualização de 120 Hz e capacidade de rodar jogos em 4K quando conectado à TV. >

No Brasil, a data de lançamento foi confirmada para o mesmo dia 5 de junho, mas o preço local ainda não foi divulgado. Considerando a cotação atual, o valor divulgado lá fora ficaria em torno de R$ 2.500, sem considerar impostos.>

Entre as principais inovações estão os novos Joy-Cons com conexão magnética e um botão "C" dedicado ao GameChat - sistema de comunicação por voz e vídeo similar ao Discord. A Nintendo também anunciou um acessório opcional de câmera e a função GameShare, que permite compartilhar jogos localmente como no antigo Nintendo DS. >

O armazenamento interno dá um salto significativo, indo de 32GB para 256GB, enquanto o dock ganhou sistema de ventilação integrado. Uma novidade curiosa é o modo "mouse", onde os controles podem ser usados sobre superfícies para maior precisão em certos jogos. >

No lançamento, o console virá acompanhado de "Mario Kart World", capaz de suportar até 24 jogadores simultâneos em um mundo aberto. Outros destaques confirmados incluem: >

- "Donkey Kong Bananza" (primeiro jogo 3D da série em 25 anos) >

- "Pokémon Legends Z-A" >

- "Metroid Prime 4: Beyond" >

- Versões aprimoradas de "Zelda: Breath of the Wild" e "Tears of the Kingdom" >

Jogos de terceiros como "Cyberpunk 2077", "Final Fantasy 7 Remake" e "Elden Ring" também foram confirmados para a plataforma. Os preços dos games subirão para US$ 79.90, US$ 10 a mais que o padrão atual. >