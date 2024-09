HISTÓRICO

Com participação de orquestra da Bahia, engenheira americana se torna primeira pessoa a tocar violino no espaço

“Rey’s Theme”, de John Williams, clássico da trilha sonora de “Star Wars: O Despertar da Força”, foi a música escolhida pela engenheira aeroespacial Sarah Gillis, de 30 anos, ao se tornar a primeira pessoa a tocar violino no espaço. A apresentação aconteceu durante a missão Polaris Dawn, da SpaceX, de Elon Musk, e contou, à distância, com a participação de crianças dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, o NEOJIBA.

Gillis tocou a bordo da nave Crew Dragon, na última sexta-feira (13), como parte de uma campanha para arrecadar fundos para o St. Jude Children’s Research Hospital e para o El Sistema, hospitais infantis especializados em câncer. Além da orquestra baiana, participaram do projeto músicos do Boston String Academy, dos Estados Unidos; Crianças do El Sistema, da Venezuela; Dream Orchestra, da Suécia; Brass for Africa, de Uganda; e BLUME, dio Haiti.