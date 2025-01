comida

3 receitas de sorvete proteico para os dias quentes

Veja como preparar sobremesas refrescantes, saborosas e nutritivas

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 16:01

Sorvete de framboesa e iogurte Crédito: Imagem: Julia Mikhaylova | Shutterstock

Os sorvetes proteicos são uma alternativa deliciosa e nutritiva para quem busca se refrescar nos dias quentes sem abrir mão de uma alimentação equilibrada. Feitos com ingredientes naturais e ricos em proteínas, eles oferecem benefícios como saciedade prolongada, suporte à recuperação muscular e uma dose extra de energia, sendo ideais para incluir na rotina de quem busca opções saudáveis e práticas.

Abaixo, confira 3 receitas de sorvetes proteicos para os dias quentes!

Sorvete de framboesa e iogurte

Ingredientes

1 xícara de chá de framboesas congeladas

1/2 xícara de chá de iogurte grego natural

1 colher de sopa de mel

1 scoop de whey protein sabor frutas vermelhas

1/4 de xícara de chá de leite vegetal

Framboesas para decorar

Modo de preparo

No liquidificador ou processador, bata as framboesas congeladas, o whey protein e o iogurte até formar uma mistura homogênea e cremosa. Adicione o mel e bata mais um pouco. Se a mistura estiver muito densa, adicione o leite vegetal aos poucos, até atingir a consistência desejada. Transfira para um recipiente e leve ao congelador por cerca de 2-4 horas. Sirva com framboesas frescas.

Sorvete de banana e amendoim Crédito: Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock

Sorvete de banana e pasta de amendoim

Ingredientes

2 bananas picadas congeladas

2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral

1 scoop de whey protein sabor chocolate

1/4 de xícara de chá de leite vegetal

Banana cortadas em rodelas para servir

Modo de preparo

Coloque as bananas, a pasta de amendoim e o whey protein no liquidificador ou processador. Bata até obter uma textura cremosa. Se necessário, adicione o leite vegetal para ajudar a processar. Transfira para um recipiente e leve ao congelador por cerca de 2-3 horas. Sirva com rodelas de banana.

Sorvete de abacate e cacau

Ingredientes

Polpa de 2 abacates

2 colheres de sopa de cacau em pó

1/4 de xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de mel

1 scoop de whey protein sabor baunilha

Modo de preparo