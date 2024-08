CULINÁRIA

4 receitas de chá de losna e seus benefícios para a saúde

Veja como preparar opções que melhoram o funcionamento do corpo e ajudam na prevenção de doenças

Chá de losna

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque a água filtrada em uma panela pequena e leve ao fogo alto. Quando a água começar a formar pequenas bolhas, mas antes de ferver completamente (aproximadamente 90 °C), desligue o fogo. Adicione as folhas secas de losna. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá, adicione o mel e sirva imediatamente.

Chá de losna com gengibre e canela

A combinação de losna com gengibre e canela potencializa sua ação anti-inflamatória e antioxidante. O gengibre auxilia na melhora da circulação sanguínea, enquanto a canela contribui para o controle dos níveis de açúcar no sangue.

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre e a canela. Leve ao fogo médio e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione as folhas de losna. Tampe a panela e deixe em infusão por 7 minutos. Coe, adicione o mel e sirva em seguida.

Chá de losna com hortelã e limão

A união entre losna, hortelã e limão ajuda a aliviar a sensação de náusea e a promover a digestão. A hortelã oferece um efeito calmante e refrescante, enquanto o limão adiciona uma dose de vitamina C.

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando a água atingir o ponto de ebulição (100 °C), desligue o fogo. Em uma caneca, coloque as folhas de losna e as folhas de hortelã . Despeje a água e adicione o suco de limão. Tampe a caneca com um pires e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o açúcar mascavo e mexa bem até dissolver. Sirva o chá ainda quente.