5 receitas de inverno para o almoço que vão te surpreender

Aprenda a preparar pratos saborosos, quentinhos e que transmitem conforto para aproveitar a estação

Publicado em 27 de junho de 2025 às 13:10

Risoto de gorgonzola com pera Crédito: Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock

Quando o frio chega, tudo o que queremos é uma comida quentinha, saborosa e que transmita conforto. Por isso, o almoço ganha um charme especial no inverno: pratos mais encorpados, molhos cremosos, aromas intensos e ingredientes que realmente aquecem o corpo. Mas, se com essa descrição você logo pensou em sopas, vai se surpreender, pois a proposta aqui é fugir do óbvio! >

Abaixo, confira 5 receitas de inverno para o almoço que vão te surpreender! >

Risoto de gorgonzola com pera

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

100 g de queijo gorgonzola esfarelado

2 peras maduras fatiadas

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de manteiga (para a pera)

Nozes picadas para finalizar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o arroz e mexa por 2 minutos. Junte o vinho branco seco e mexa até evaporar. Aos poucos, coloque o caldo de legumes, uma concha por vez, e cozinhe até o arroz ficar al dente e cremoso, mexendo sempre. Por último, coloque o queijo gorgonzola e mexa até derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. >

Em uma frigideira, aqueça a manteiga e o açúcar mascavo em fogo médio. Adicione as peras e frite até dourar ambos os lados. Desligue o fogo e sirva o risoto acompanhado com as peras caramelizadas e as nozes picadas. >

Nhoque de mandioquinha ao molho de cogumelo

Ingredientes

Massa >

500 g de mandioquinha descascada, cozida e amassada

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 gema de ovo

Sal, noz-moscada em pó e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar >

Molho >

200 g de cogumelo Paris fatiado

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco >

Modo de preparo

Massa >

Em um recipiente, misture a mandioquinha amassada com a gema de ovo, o sal e a noz-moscada. Aos poucos, adicione a farinha de trigo até formar uma massa macia. Divida em bolinhas, modele no formato de tiras e corte os nhoques. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, acrescente os nhoques e cozinhe até subirem à superfície. Desligue o fogo e reserve. >

Molho >

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio. Junte o alho e doure. Adicione o cogumelo e refogue por 5 minutos. Por último, coloque o creme de leite e misture. Sirva os nhoques acompanhados com o molho e polvilhados com salsinha. >

Batata gratinada com brócolis

Ingredientes

3 batatas descascadas e cortadas em rodelas

1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 dente de alho descascado e picado

Sal, azeite de oliva e queijo muçarela e parmesão ralados a gosto

Água para cozinhar >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem al dente . Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente o alho e doure. Junte a farinha de trigo, o leite e o creme de leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, faça camadas de batata, brócolis, molho e queijos até preencher todo o recipiente, finalizando com os queijos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar. Sirva em seguida. >

Almôndega ao molho de alcaparra Crédito: Imagem: Christin Klose | Shutterstock

Almôndega com molho de alcaparra

Ingredientes

500 g de carne moída

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de rosca

1 colher de sopa de cebola descascada e ralada

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de alcaparra

Salsinha picada para finalizar >

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a carne moída com o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até formar uma massa homogênea. Modele no formato de bolinhas e reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e mexa até dourar levemente. >

Aos poucos, acrescente o leite e misture até formar um molho branco liso e encorpado, mexendo sempre. Junte a alcaparra e mexa para incorporar. Por último, coloque as almôndegas, tampe e cozinhe por 15 minutos, virando na metade do tempo, até estarem bem cozidas por dentro. Finalize com a salsinha e sirva em seguida. >

Abóbora recheada com carne moída e requeijão cremoso

Ingredientes

1 abóbora-cabotiá pequena

300 g de carne moída

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

3 colheres de sopa de requeijão cremoso

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e salsinha picada a gosto >

Modo de preparo