5 receitas incríveis de salada de salpicão

Esses pratos são versáteis, saborosos e combinam com qualquer ocasião

As receitas de salpicão são uma ótima opção para quem busca pratos saborosos e versáteis. Isso porque ele é um tipo de salada que combina ingredientes variados, como carnes desfiadas, vegetais frescos e frutas, com uma base cremosa de maionese. Ideal para festas, almoços em família ou um simples jantar, o salpicão é uma escolha prática e deliciosa. Por isso, confira, abaixo, 5 receitas incríveis de salada de salpicão!

Salpicão de frango

Ingredientes

Modo de Preparo

Em uma saladeira, misture o peito de frango desfiado, o repolho fatiado, a cenoura ralada e a batata palha. Reserve. Em uma tigela, misture a maionese, o creme de leite, o suco de limão e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a mistura de frango e vegetais e misture bem, garantindo que todos os ingredientes estejam bem cobertos pelo molho. Leve à geladeira até o momento de servir.

Salpicão de atum

Ingredientes

Modo de Preparo

Em uma tigela, coloque o atum escorrido, a cenoura ralada, as ervilhas, o milho, e a cebola roxa. Adicione a maionese e misture até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto tansfira o salpicão para uma travessa. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Na hora de servir, coloque batata palha e misture.

Salpicão de camarão

Ingredientes

Modo de Preparo

Em uma saladeira, misture o camarão, a cenoura ralada, as ervilhas, o pimentão, o repolho e a cebola roxa. Misture bem e reserve. Em uma tigela pequena, misture a maionese com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a mistura de camarão e vegetais e misture bem, garantindo que todos os ingredientes estejam bem cobertos pelo molho. Leve a geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.