5 receitas práticas com carne de sol para o almoço

Veja como preparar pratos ricos em sabor que transformam a refeição em um momento especial

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 14:23

Arroz carreteiro Crédito: Imagem: flanovais | Shutterstock

As receitas com carne de sol são uma excelente opção para o almoço, trazendo sabores marcantes e a riqueza da culinária nordestina para a mesa. Com seu sabor único e textura suculenta, ela pode ser utilizada em uma variedade de pratos, desde clássicos como o escondidinho e a lasanha até opções mais práticas como o arroz carreteiro e o empadão.

A seguir, confira 5 receitas com carne de sol para o almoço!

Arroz carreteiro

Ingredientes

500 g de carne de sol dessalgada e desfiada

2 xícaras de chá de arroz

100 g de bacon picado

1 cenoura cortada em cubos

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

4 xícaras de chá de água quente

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e frite o bacon até ficar dourado e crocante. Retire o excesso de gordura, se necessário. Adicione a carne de sol desfiada à panela com o bacon e refogue até dourar. Acrescente a cebola e o alho, refogando até ficarem levemente dourados. Coloque a cenoura e refogue por mais 2 minutos. Em seguida, acrescente o arroz e refogue até o arroz começar a ficar levemente translúcido.

Coloque a água quente na panela e tempere com pimenta-do-reino. Ajuste o sal, lembrando que a carne de sol e o bacon já são salgados. Cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, até o arroz absorver a água e ficar macio. Desligue o fogo e deixe a panela tampada por mais alguns minutos para o arroz ficar soltinho. Misture a cebolinha picada no arroz levemente. Sirva em seguida.

Risoto de carne de sol

Ingredientes

300 g de carne de sol dessalgada e desfiada

1 1/2 xícara de chá de arroz arbóreo

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de carne morno

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de queijo coalho ralado

2 colheres de sopa de azeite

Pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a carne desfiada até dourar. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione o restante do azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o arroz e refogue por alguns minutos, misturando bem. Adicione o vinho branco e mexa até que o álcool evapore e o líquido seja absorvido.

Aos poucos, adicione o caldo quente, uma concha por vez, mexa o arroz. Repita o processo até que o arroz fique al dente . Esse processo dura cerca de 20 minutos. Quando o arroz estiver quase no ponto, adicione a carne de sol desfiada e misture bem. Em seguida, coloque a manteiga e queijo coalho ralado, até que o risoto fique cremoso. Tempere com pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde picado. Sirva em seguida.

Lasanha de carne de sol

Ingredientes

Carne de sol

500 g de carne de sol dessalgada e desfiada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1 colher de sopa de azeite

Pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

3 xícaras de chá de leite

Noz-moscada ralada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

300 g de massa para lasanha

300 g de queijo muçarela fatiado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado para gratinar

Modo de preparo

Carne de sol

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a carne até dourar. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Acrescente o tomate e cozinhe até desmanchar. Tempere com pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione a farinha de trigo, mexendo até formar uma massa. Cozinhe a mistura por 1 minuto, sem deixar dourar. Aos poucos, adicione o leite, mexendo sempre para evitar grumos. Cozinhe até o molho ficar cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma camada de molho branco no fundo. Coloque uma camada de massa de lasanha, seguida de uma camada de carne de sol refogada e uma camada de muçarela. Repita as camadas, terminando com o molho branco. Polvilhe queijo parmesão ralado por cima. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos, ou até o queijo dourar. Deixe a lasanha descansar por 5 minutos antes de servir.

Escondidinho de carne de sol Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

Escondidinho de carne de sol

Ingredientes

Recheio

500 g de carne de sol dessalgada e desfiada

1 cebola cortada em rodelas

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

Pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Purê de mandioca

800 g de mandioca descascada e cortada em pedaços

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

Montagem

200 g de queijo muçarela ralado

Queijo parmesão ralado a gosto

Pimenta biquinho e cheiro-verde picado para decorar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Carne de sol

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e refogue mais um pouco. Junte a carne desfiada e refogue até dourar. Tempere com pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e reserve.

Purê de mandioca

Em uma panela com água e uma pitada de sal, em fogo médio, cozinhe a mandioca até ficar macia. Escorra a água e amasse a mandioca até formar um purê liso. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e adicione a mandioca amassada. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre, até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture com o requeijão para um purê mais cremoso.

Montagem

Em um refratário untado com manteiga, espalhe metade do purê de mandioca no fundo. Coloque o recheio de carne de sol por cima. Cubra com o restante do purê de mandioca, nivelando com uma colher. Cubra com a muçarela e polvilhe parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até que o queijo fique derretido e dourado. Coloque a pimenta biquinho e o cheiro-verde por cima para decorar. Deixe esfriar por alguns minutos e sirva em seguida.

Empadão de carne de sol

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

200 g de manteiga gelada cortada em cubos

1 ovo

1/4 de xícara de chá de água gelada

Sal a gosto

1 gema de ovo batida para pincelar

Farinha de trigo para enfarinhar

Carne de sol

500 g de carne de sol dessalgada e desfiada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

2 colheres de sopa de azeite

Pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga e misture com as pontas dos dedos, até formar uma farofa. Adicione o ovo e, aos poucos, a água gelada até que a massa comece a se unir. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos.

Carne de Sol

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne desfiada e refogue até ficar levemente dourada. Tempere com pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture o requeijão cremoso. Reserve e deixe esfriar.

Montagem

Divida a massa em duas partes. Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, abra uma das partes com um rolo até ficar um pouco maior que o fundo da forma. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível com a massa. Coloque o recheio de carne de sol sobre a massa, espalhando uniformemente.