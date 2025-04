comida

5 receitas surpreendentes com açaí

Aprenda a preparar pratos deliciosos e diferentes com esse fruto típico da região amazônica

Publicado em 8 de abril de 2025 às 13:09

Peixe com molho de açaí Crédito: Imagem: DUARTE BARROS | Shutterstock

Para algumas pessoas, quando se fala em açaí, a primeira imagem que vem à cabeça é da tradicional tigela gelada — por vezes até acompanhada de granola e banana. No entanto, esse fruto típico da região amazônica vai muito além da sobremesa. Versátil e rico em sabor, ele tem conquistado espaço em preparações doces e até salgadas, mostrando seu potencial como ingrediente protagonista na culinária brasileira. >

Abaixo, confira 5 receitas surpreendentes com açaí! >

Peixe com molho de açaí

Ingredientes

Peixe >

500 g de filé de pescada cortado em tiras

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de rosca

Óleo para fritar

Cheiro-verde picado para decorar >

Molho >

100 g de polpa açaí descongelada

1 colher de café de sal

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de azeite de oliva >

Modo de preparo

Peixe >

Em um recipiente, coloque as tiras de pescada e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Em três recipientes diferentes, coloque a farinha de trigo, os ovos e a farinha de rosca. Após, passe as tiras de peixe na farinha de trigo, depois nos ovos e, por último, na farinha de rosca, pressionando bem para fixar. Reserve. >

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha as tiras de peixe e frite até dourar. Escorra em papel-toalha e disponha em um recipiente. Polvilhe com o cheiro-verde e reserve. >

Molho >

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o sal, o suco de limão e o azeite de oliva e bata até obter um creme homogêneo. Transfira para um recipiente e sirva acompanhado com o peixe. >

Bolo de açaí

Ingredientes

Massa >

1 xícara de chá de farinha de trigo

3 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de amido de milho

3 ovos

2 xícaras de chá de polpa de açaí descongelada

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Cobertura >

395 g de leite condensado

2 xícaras de chá de polpa de açaí >

Modo de preparo

Massa >

Em um recipiente, coloque a manteiga e o açúcar e misture. Adicione os ovos e a polpa de açaí e mexa até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e o amido de milho e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Despeje a massa em uma forma redonda com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. >

Cobertura >

Em uma panela, coloque o leite condensado e a polpa de açaí e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e despeje a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida. >

Risoto de açaí com carne-seca

Ingredientes

1,5 l de caldo de legumes

100 g de manteiga

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de vinho branco seco

200 g de queijo de búfala

100 g de polpa de açaí

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

400 g de carne-secadessalgada e desfiada >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente o arroz arbóreo e refogue até começar a brilhar. Junte o vinho branco seco e cozinhe até secar. >

Após, aos poucos, coloque o caldo de legumes aquecido, uma concha por vez, e cozinhe até obter o ponto de risoto. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo, adicione a salsinha, o queijo de búfala, a polpa de açaí e a carne-seca e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida. >

Panqueca de açaí Crédito: Imagem: Create Hot Look | Shutterstock

Panqueca de açaí

Ingredientes

1 ovo

1/2 banana descascada e amassada

1 1/2 xícara de chá de polpa de açaí descongelada

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Mel para servir >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe até começar a dourar as laterais. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o mel. >

Pudim de açaí

Ingredientes

300 ml de polpa de açaí

395 g de leite condensado

4 ovos

1 pitada de sal

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de açúcar >

Modo de preparo