comida

6 ervas para deixar a comida ainda mais gostosa

Veja como utilizar cada uma delas para elevar o sabor das suas receitas

1. Alecrim

Uma erva aromática versátil, pode ser utilizada no preparo de diversas receitas ou na finalização de pratos. É utilizado em receitas de carnes, como cordeiro, frango, porco e carne bovina, pois seu gosto único realça os sabores dessas proteínas. Também é excelente em peixes e frutos-do-mar, adicionando um toque fresco. Amadeirado e levemente cítrico, ele intensifica o sabor de alimentos simples, como vegetais assados no forno. >

2. Manjericão

O queridinho das massas e da culinária italiana é ideal para molhos à base de tomate, para massas e pizzas. Também é o ingrediente protagonista de receitas clássicas como o pesto, uma pasta deliciosa feita com manjericão, azeite, alho e queijo parmesão. Além disso, harmoniza muito bem com saladas, pois acrescenta um aroma fresco no prato. >

3. Salsa

4. Cebolinha

5. Coentro

Muito utilizado na culinária de diversas culturas, especialmente na brasileira , o sabor marcante e aroma intenso do coentro adiciona um toque especial para o preparo de pratos à base de peixe, frutos do mar e aves. Essa erva se tornou um dos ingredientes principais em receitas como moquecas, caldeiradas e ceviches. >

“Para mim, tudo começa pelo prato. Penso nele primeiro e, em seguida, escolho os temperos, sempre com equilíbrio. Embora existam critérios básicos para carnes brancas, vermelhas e peixes, a verdadeira magia está em quebrar essas regras. E, como amante de coentro, acredito que, usado na medida certa, ele pode tornar um prato simples em algo realmente especial”, acrescenta David Cruz, chef do restaurante Quitéria. >

6. Tomilho

O tomilho é amplamente utilizado em receitas de vegetais, como batatas, abóboras e cogumelos, sendo perfeito para preparações grelhadas, assadas ou refogadas. É uma erva clássica que enriquece o sabor de sopas e molhos com seu toque aromático inconfundível. Além disso, é indispensável em pães e focaccias , combinando um aroma fresco com sabor leve, que eleva a experiência culinária a outro nível. >

Cultivo de ervas para o consumo no dia a dia

Após, é hora de reunir os materiais necessários: sementes, terra rica em nutrientes, vasos e ferramentas de jardinagem. Com tudo em mãos, preencha o recipiente com a terra preparada, faça uma pequena cavidade e insira as sementes. Cubra-as delicadamente com uma camada fina de terra adubada e finalize regando para garantir um bom início ao cultivo. >