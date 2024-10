CONFIRA

6 sucos detox para limpar o organismo para o verão

Aprenda a preparar bebidas leves, saudáveis e saborosas para incluir na dieta

Com a chegada de novembro, inicia-se o tão aguardado “projeto verão”, a época de se preparar para os dias quentes e de praia. Neste período, muitas pessoas começam a se dedicar à prática de exercícios e a uma alimentação saudável, e uma bebida que se destaca é o suco detox. Isso porque, além de ser rico em nutrientes e sabor, ele ajuda a eliminar toxinas, melhora a digestão e aumenta a disposição, tornando-se um aliado perfeito para quem deseja limpar o organismo.

Suco de aspargo e abacaxi

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Suco verde detox

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.