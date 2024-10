7 receitas fit com peixe para começar a semana

7 receitas fit com peixe para começar a semana

Aprenda a preparar pratos leves e saudáveis para incluir na sua dieta

Portal Edicase

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 18:36

Salmão ao forno com molho de frutas Crédito: Imagem: Elena Hramova | Shutterstock

As receitas com peixe oferecem uma excelente maneira de começar a semana com refeições leves, saudáveis e deliciosas. Isso porque essa é uma fonte de proteína magra rica em ômega 3, benéfico para o coração e o cérebro. Além disso, ao escolher opções de preparo mais leves, é possível manter o sabor e a textura do alimento, ao mesmo tempo em que se reduz a ingestão de gorduras adicionais. A seguir, confira como preparar sete opções de pratos com peixe!

Salmão ao forno com molho de frutas

Ingredientes

3 filés de salmão

Suco de 1 toranja

Gomos de 1 toranja

Suco de 1 laranja

Gomos de 1 laranja

1/2 xícara de chá de tomilho

Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

3 dentes de alho amassados

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os sucos de laranja e toranja, o tomilho e a salsinha. Em outro recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e alho. Regue o salmão com o suco de laranja e toranja. Leve o peixe à geladeira por 30 minutos. Depois, coloque os filés de salmão em uma forma, regue com azeite e com o suco de laranja e toranja que restou no recipiente anterior. Coloque os gomos da laranja e da toranja por cima e em volta do peixe. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Ceviche de peixe branco com manga

Ingredientes

300 g de filé de peixe branco (robalo ou tilápia)

Suco de 2 limões

1 manga madura cortada em cubos

1 cebola-roxa fatiada

1 pimenta dedo-de-moça picada

Sal, coentro fresco e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Corte o peixe em cubos e, em um recipiente, marine no suco de limão por 20 minutos. Adicione a manga, a cebola-roxa, pimenta e coentro. Tempere com sal e azeite. Sirva fresco.

Peixe empanado saudável

Ingredientes

6 filés de tilápia

2 xícaras de chá de aveia em flocos

1 ovo batido

Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Leve à geladeira por 20 minutos. Depois, coloque o ovo batido em um recipiente e passe os filés de peixe. Em seguida, passe-os na aveia em flocos. Em uma forma untada com azeite, disponha os filés e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos, virando-os na metade do tempo. Desligue o forno e sirva o peixe a seguir.

Tartar de atum com abacate e gergelim

Ingredientes

200 g de atum fresco cortado em cubos pequenos

1 abacate cortado em cubos

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de gergelim torrado

Azeite, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o atum com o suco de limão, o azeite e o gergelim. Adicione o abacate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o tartar em seguida.

Moqueca leve Crédito: Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

Moqueca leve

Ingredientes

400 g de cação cortado em pedaços

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

2 tomates picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

200 ml de leite de coco caseiro

1 colher de sopa de coentro picado

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o pimentão. Adicione o tomate, o leite de coco e a água e mexa. Acrescente o peixe e deixe cozinhar por 15 minutos ou até ficar macio. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e adicione o coentro. Sirva em seguida.

Peixe assado com vinho branco

Ingredientes

500 g de filé de tilápia

1 xícara de chá de vinho branco seco

2 cebolas cortadas em rodelas

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de coentro picado

4 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de louro a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e alho. Em seguida, regue o peixe com o vinho branco e salpique a salsinha e o coentro. Leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire os filés da geladeira e transfira-os para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Disponha as cebolas em volta do peixe e as folhas de louro por cima. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Sirva em seguida.

Linguado com crosta de castanhas

Ingredientes

4 filés de linguado

3 colheres de sopa de coentro picado

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju

1/2 xícara de chá de amêndoas

4 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada

1 ovo

Suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo