CONFIRA

7 sucos detox para os dias quentes

Os sucos detox são as bebidas ideais para se refrescar durante os dias de calor. Isso porque, além de saborosos, quando preparados com frutas, legumes e até verduras, ajudam o organismo a eliminar toxinas prejudiciais ao corpo e absorver nutrientes essenciais para a saúde. E o melhor de tudo, auxiliam no processo de emagrecimento! Pensando nisso, selecionamos 7 receitas de sucos detox para os dias quentes. Confira!