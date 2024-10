FAMOSOS

'Completamente perdida': leia desabafo da namorada de Liam Payne após morte do cantor

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, ex-One Direction, se pronunciou pela primeira vez desde a morte do músico. Ele morreu na última quarta-feira (16), após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.

Kate esteve com o cantor dois dias antes da tragédia. Nesta sexta (18), ela usou as redes sociais para escrever uma carta de despedida para ele. "Obrigado por todas as palavras gentis e amor que foram enviadas para mim. Eu estive completamente perdida. Nada nos últimos dias pareceu real. Peço e rezo para que você me dê a graça e o espaço para navegar nisso em particular. Liam, meu anjo. Você é tudo. Quero que você saiba que eu te amei incondicional e completamente. Eu vou continuar a te amar pelo resto da minha vida. Eu te amo Liam", escreveu, finalizando o texto com "444", sequência de número associado a proteção e orientação espiritual.