STREAMING

Confira ‘Maníaco do parque’ e outras novas séries que chegam esta semana ao streaming

Lista inclui filmes, séries e reality show

Após longa sobre o caso, o Prime Video lança a série documental Maníaco do Parque: A História Não Contada. Confira as últimas estreias no streaming - e o que vem por aí nos próximos dias.

A DIPLOMATA - 2ª TEMPORADA. Em meio a problemas diplomáticos, uma embaixadora dos EUA precisa equilibrar seu trabalho com seu casamento em crise com um influente político. Na Netflix

MANÍACO DO PARQUE: A HISTÓRIA NÃO CONTADA. A série documental relembra o caso - que chocou o Brasil - do serial killer conhecido como Maníaco do Parque, trazendo novos fatos à tona. No Prime Vídeo