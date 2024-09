DIVERSÃO

Confira programas gratuitos para crianças em Salvador neste final de semana

Shows, feiras e cinema também têm opções a partir de R$18

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 14:02

Guia de programas para crianças em Salvador Crédito: Pixabay

Neste final de semana, Salvador se prepara para oferecer diversas atividades pensadas especialmente para as crianças. Neste guia elaborado pelo CORREIO, com opções gratuitas e pagas, você encontrará uma seleção de eventos que vão desde shows musicais até contação de histórias. Confira abaixo.

Pop Up Show

A feira reúne moda, música e brincadeiras infantis, no Shopping da Bahia, entre esta sexta-feira (27) e domingo (29). O evento vai oferecer oficinas de tela, porta-retrato, além de apresentações para a garotada. A programação é gratuita, mas fique atento porque o limite será de 30 crianças por oficina.

Flicafé

O Movimento Literário no Shopping Itaigara (Flicafé), completa um ano de troca de experiências e, para isso, a edição deste final de semana terá mais de 10 horas de programação. Para o público infantil, haverá contação das histórias Tartaruga Faceira, O Cabelo de Arthur e O Lobo Bolo e A Menina que Gostava do Vazio. O projeto colaborativo é uma realização do Clube da Lu Raiz Livraria e Confraria de Autores de Literatura Infantojuvenil da Bahia. Confira a programação completa aqui.

Ginástica Rítmica

Os pequenos que ficaram vidrados nos Jogos Olímpicos poderão ver de perto a apresentação de atletas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. O evento acontece até domingo (29), na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. A entrada é gratuita.

Cinema infantil

Acontece, no domingo (29), mais uma edição do Cinematografinho Matinê, na Saladearte do Cinema da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Vale do Canela. Os curtas-metragens exibidos despertam a curiosidade e a imaginação das crianças, ultrapassando a diversão, tornando-se também aprendizado. A sessão acontecerá às 10h30 e crianças de até 2 anos não pagam. As crianças até 12 anos tem direito à meia entrada (R$18).

Brincadeiras ao ar livre

A OCA Infância Viva oferece programações para crianças no sábado (28), em Armação. Os pequenos de 3 a 10 anos poderão curtir experiências com brincadeiras da cultura popular e fogueira, a partir das 14h. Já para os bebês de 6 meses a 2 anos serão feitas experiências sensoriais e musicais, a partir das 9h30. É preciso se cadastrar no site. A entrada custa entre R$80 e R$95.

