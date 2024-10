MÚSICA

Confirmada no Lollapalooza 2025, Alanis Morissette anuncia novo show no Brasil

Atração confirmada no Lollapalooza Brasil 2025 , a cantora Alanis Morissette tem novo encontro marcado com o público brasileiro. Nesta segunda-feira (21), a artista canadense revelou que trará ao país o show da turnê “Triple Moon Tour” . A apresentação acontece no dia 30 de março, na Pedreira Paulo Leminski , em Curitiba.

“Super entusiasmada por compartilhar que estou a caminho da América do Sul na próxima primavera e na Europa no próximo verão para tocar um punhado de shows e festivais. Sério, mal posso esperar para me conectar com todos vocês“, comemorou Alanis, que também tem shows confirmados na Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Itália, Reino Unido, Espanha, Alemanha, entre outros países.