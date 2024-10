BIZARRO

Conheça 'Cremada', jovem que mudou de cor após vício em bronzeamento artificial

“Frequentemente me encaram na rua e me comparam a uma batata frita queimada", conta

Uma estudante universitária perdeu o controle do seu vício em bronzeamento artificial. Megan Blain, de 18 anos, fez tantas sessões do procedimento estético, que seu corpo mudou de cor e ela passou a ser apelidada de "Cremada", em alusão aos corpos que são carbonizados após a morte.

A jovem confessa que queria apenas ficar “glamourosa”, mas pesou a mão e está arrependida com o resultado final do processo. “Frequentemente me encaram na rua e me comparam a uma batata frita queimada", conta.