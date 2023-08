Conheça filmes e séries nacionais que falam sobre nosso folclore

Cidade Invisível é uma produção da Netflix dirigida por Carlos Saldanha. Crédito: divulgação

Além da Lenda – O Filme



A produção Além da Lenda – O Filme, lançada em 2022, é uma série pernambucana da TV Brasil que conta a história do folclore brasileiro e se transformou num longa de animação já lançado nos cinemas.

Na série, a cada data comemorativa do Dia do Saci, em 31 de outubro, é revelado um novo livro sagrado com lendas do Brasil. Entretanto, a gata-bruxa Witchka, o espantalho Jerry Moon e o espectro Midnight, símbolos do Dia das Bruxas, que também é comemorado no dia 31 de outubro, aparecem com o objetivo de roubar o livro e suas histórias.

A Pequena Yara

Inspirado na obra da Disney A Pequena Sereia, a obra A Pequena Yara é mais uma das adaptações para o folclore brasileiro feitas por Anderson Awvas, como Naiá, Anhangá e Procurando Sacy.

Com a valorização da cultura brasileira em suas produções, o mesmo desperta o interesse daqueles que buscam mais filmes e séries que contam sobre o folclore nacional. Yawara, mais conhecida como Yara, é a mais nova da geração atual de sua família, descendente do povo Araúna. A família procura manter suas tradições vivas, mas se adaptam aos novos paradigmas atuais.

Cidade Invisível

A série Cidade Invisível, estrelada por Marco Pigossi e lançada em 2021, está disponível na plataforma de streaming Netflix e conta com duas temporadas. O enredo gira em torno de um detetive que, após a morte da esposa, encontra-se atordoado e com dificuldades de continuar sua vida cotidiana.

Com isso, envolve-se em uma louca batalha entre o mundo real e um reino subterrâneo, onde encontra personagens do folclore brasileiro. Já na segunda temporada da série, que ainda não foi lançada, contará com novos enredos, personagens e aventuras sobrenaturais.

Curupira – O Demônio da Floresta

Em Curupira – O Demônio da Floresta seis jovens decidem realizar um passeio em uma floresta, mas percebem que estão sendo perseguidos. Bento, Marcos, Diana, Kauã, Carol e Jéssica são surpreendidos por uma criatura misteriosa e apenas um senhor caçador pode ajudá-los a seguir em frente.

Ainda que seja do gênero terror, a produção apresenta mais informações e características do Curupira, um das figuras mais marcantes do folclore brasileiro. O garoto possui cabelos compridos e vermelhos, além de pés virados para trás, e é o guardião da floresta.

Macunaíma

Macunaíma é um filme lançado em 1969, conta a história de um anti-herói preguiçoso e sem caráter, inspirado no livro de Mario de Andrade. A obra literária foi publicada em 1928 e é considerada um dos principais romances modernistas e sua obra-prima.

Na história, Macunaíma (vivido por Grande Otelo) é um garoto que nasceu preto e na selva, mas com o passar dos anos virou branco e vive aventuras em sua cidade. A produção apresenta diversos momentos marcantes de sua vida, com a presença de guerrilheiras, policiais e vilões milionários.

O Saci

Sendo a primeira e única adaptação para o cinema da obra de Monteiro Lobato, o filme O Saci foi lançado em 1951 e é reconhecido até os dias de hoje, onde narra as aventuras dos amigos Pedrinho, Emília e Narizinho em busca do Saci.

Na produção, o Saci, um garoto negro de uma perna só e que pita um cachimbo de barro, habita uma floresta perto do Sítio do Picapau Amarelo e os garotos procuram captura-lo. O Saci é uma das figuras mais populares do folclore brasileiro e sua importância se dá no objetivo de proteger a floresta.

Sítio do Picapau Amarelo

Baseado nos 23 volumes de livros escritos por Monteiro Lobato, o programa infantil Sítio do Picapau Amarelo possui sete temporadas e conta mais sobre as histórias vividas por Pedrinho, Emília, Narizinho, Dona Benta, Saci e muitos outros. Mesmo com adaptações para o século atual, a obra não deixou de lado o aspecto rural apresentado no formato original de 1977.

A série de televisão infantil possui diversas adaptações, em que a primeira foi ao ar entre 1952 e 1963 e era produzida pela Rede Tupi. Sua segunda versão foi lançada pela TV Cultura, a terceira pela Band e a quarta pela Rede Globo.

Folclore Brasileiro

Saindo um pouco das produções infantis e infanto juvenis, chegou a hora de conhecer essa série apresentada por Isadora Becker, uma chefe de cozinha que prepara comidas inspiradas nas lendas do folclore brasileiro.

Com apenas 12 episódios curtos, até o momento, o programa é uma excelente opção para quem quer aprender mais sobre o tema e ainda conhecer receitas novas. Você pode ver Folclore Brasileiro no Prime Video.

Lendas Animadas

Outra produção destinada ao público infantil é Lendas Animadas, que conta histórias de tradições do folclore brasileiro mesclando animações e live-action.

A produção é apresentada por Gabriel Godoy e dirigida por Renato Barbieri, e traz 13 episódios curtos que contam um pouco mais da temática. Entre eles destacam-se Iemanjá-A Rainha do Mar, O Bicho Folharal e Festa no Céu. Lendas Animadas também está disponível no Prime Video.

Turma do Folclore

Com cinco temporadas até o momento, essa série é destinada para o público infantil e por meio de músicas e animação, conta mais sobre o folclore brasileiro para as crianças, trazendo personagens clássicos como a Cuca, o Saci-Pererê, a Mula Sem Cabeça, entre outros. Além deles, a produção também foca em elementos da natureza como a água e as matas.