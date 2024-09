ADAPTAÇÃO

'Crepúsculo' terá série animada na Netflix

A história narra a visão dos fatos por meio de Edward Cullen, que foi interpretado no cinema por Robert Pattinson

O livro adaptado será O Sol da Meia-Noite, lançado em 2020. A história narra a visão dos fatos por meio de Edward Cullen, que foi interpretado no cinema por Robert Pattinson e conta a história de amor do vampiro com a humana Bella Swan (Kristen Stewart).