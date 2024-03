DOCUMENTÁRIO

Criador do Prêmio da Música Brasileira grava com mais de 20 músicos em Salvador

Criador do Prêmio da Música Brasileira (PMB), Zé Maurício Machline chegou a Salvador para gravar um grande encontro de talentos musicais. É que a capital baiana foi escolhida para ser a primeira cidade a receber a Casa PMB, que vai dar origem a um documentário que terá seis temporadas, sendo cinco episódios em cada. A capital da música será o palco da primeira delas. As gravações foram realizadas na quinta (14) e na sexta (15), na Casa Rosa, e reuniu 22 artistas. Depois, Zé Maurício segue para Belém, Belo Horizonte e Goiânia.

“Será um documentário com artistas baianos tradicionais e artistas jovens, 80% são artistas jovens em início de carreira. Eles vão contar a sua trajetória, a importância da terra como significado para a música deles, vão falar da regionalidade, do sotaque musical, das dificuldades e facilidades de fazer música”, explica Machline. O projeto é uma extensão do Prêmio da Música Brasileira e contou com participações de Rachel Reis, Lazzo Matumbi, Hiran, Sued Nunes, Yan Cloud, Mariene de Castro, Melly, Felipe Guedes e Joka Groove, entre outros.