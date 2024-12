NAS REDES

Criminosos usam imagem de padre Marcelo Rossi para aplicar golpes e religioso denuncia

O sacerdote usou suas redes sociais nesta terça (31) para alertar os fiéis

Nesta terça-feira (31), o padre Marcelo Rossi usou suas redes sociais para falar sobre um assunto sério. A imagem do sacerdote foi usada por crimininosos em uma publicação de uma falsa ONG, na tentantiva de arrecadar dinheiro dos seus seguidores. Os bandidos usaram inteligência artifical para criar um áudio falso do líder católico pedindo dinheiro.

No seu perfil no Instagram, o padre denunciou a ação e pediu cuidado. "Amados, muito cuidado com fake! Pessoas [estão] usando minha imagem com IA [inteligência artificial]. Misericórdia! Alertem as pessoas!!! Isso é fake para pedir dinheiro. Não caiam no golpe", disse.