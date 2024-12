SALVADOR

Curto Circuito das Artes aquece programação cultural com 15 espetáculos até fevereiro

Serão 57 apresentações gratuitas de música, teatro, dança e circo espalhadas por diferentes bairros de Salvador até fevereiro de 2025

Tharsila Prates

Publicado em 26 de dezembro de 2024 às 20:33

Edvana Carvalho na peça Aos 50 Quem me Aguenta Crédito: Divulgação Brenda Ferreira e Bárbara Carvalho

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) anunciou a programação da 2ª edição do Curto Circuito das Artes, realizado pela FGM, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Prefeitura de Salvador), em parceria com a Funarte, do Ministério da Cultura. Entre 8 de janeiro e 16 de fevereiro, o festival promoverá, de forma gratuita, em seis espaços culturais, uma mostra de 15 espetáculos de música, dança, circo e teatro para adultos e crianças.

No dia 8 de janeiro, o público poderá conferir o show "Baba Yaga", da cantora mirim Lilica Rocha, às 16h, no Teatro Gregório de Mattos. A cantora, compositora e atriz, de apenas 10 anos, promete agitar a plateia com canções do seu segundo disco, “Baba Yaga - O Futuro é Agora”, além de releituras de clássicos infantis e da Axé Music, como Faraó, Chame Gente e Raiz de Todo Bem.

Lilica conquistou a atenção de todas as idades, em 2020, ao fazer uma live nas redes sociais tocando Tigresa, de Caetano Veloso, no teclado. Durante a apresentação promovida pelo projeto, ela promete fazer um pré-carnaval. “Participar do Curto Circuito com o show Baba Yaga me deixa muito feliz. Tocar em Salvador é especial, minha terra, ainda mais no verão. Já vamos entrar no clima de carnaval”, antecede Lilica, que fará mais três apresentações no Curto Circuito ao longo de fevereiro.

Quem abre a programação de espetáculos adultos, também no dia 8 de janeiro, é a peça teatral “Aos 50 Quem me Aguenta”, da atriz baiana Edvana Carvalho. A artista sobe ao palco no Espaço Cultural da Barroquinha, às 19h, para encenar textos autorais que tratam sobre a sua experiência enquanto mulher negra, nordestina e professora que ultrapassa a barreira dos 50 anos e lida com os desafios que essas condições impõem à mulher contemporânea.

“Os desafios são muitos porque a nossa sociedade ainda é patriarcal. O homem envelhece e fica mais bonito, a mulher envelhece e vira bruxa. Mas nós, mulheres de 50+, em 2024, não aceitamos mais sermos colocadas em caixinhas. Somos bem diferentes das nossas avós, somos mulheres atuantes no mercado, na vida como um todo, muitas vezes refazendo nossas próprias vidas”, afirma Edvana.

Sempre com início às 19h, a peça também será apresentada no dia 10 de janeiro, no Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360°, e no dia 11, no Espaço Boca de Brasa Cajazeiras. Como parte da programação do Curto Circuito, também serão promovidas atividades formativas associadas aos espetáculos da mostra.

Entre um espetáculo e outro, dará para conferir a exposição Plantações de Autoestima, dos grafiteiros Sagaz & Pepino, em cartaz na Galeria da Cidade, além de curtir performances de outros artistas que realizam residências artísticas no Curto Circuito.

Maratona

A programação do Curto Circuito das Artes promoverá, ao todo, 57 apresentações gratuitas de música, teatro, dança e circo espalhadas por diferentes bairros de Salvador até fevereiro de 2025. Além do show infantil de Lilica Rocha e da peça “Aos 50 Quem me Aguenta”, a primeira semana da mostra ainda conta com mais cinco espetáculos.

Lilica Rocha apresenta show do álbum Baba Yaga Crédito: Divulgação Donminique Santos

Os atores baianos Rita Assemany e Marcelo Praddo trazem, respectivamente, as peças “Surf no Caos” e “Vou te Contar”. Enquanto Rita se apresenta no dia 10 de janeiro, às 19h, no Teatro Gregório de Mattos, com um monólogo que questiona a natureza humana através da perspectiva de Lucy, o primeiro ser humano primitivo, Praddo sobe ao palco no sábado (11), às 16h, no Espaço Boca de Brasa Valéria, com um monólogo dirigido e atuado por ele mesmo. O espetáculo dá voz a pessoas comuns, que não possuem milhões de seguidores nem desfrutam das regalias dos camarotes vips do nosso carnaval, mas que são a pura essência da alma brasileira.

Nos dias 9 e 10 de janeiro, às 19h, acontecerá a apresentação do espetáculo “Entrelinhas” no Espaço Cultural da Barroquinha. Voltado ao público adulto, o espetáculo de dança discute a violência contra a mulher e evidencia como a voz da mulher negra é historicamente silenciada dentro de uma sociedade opressora, machista e de mentalidade escravocrata. A coreógrafa e intérprete Jaqueline Elesbão costura uma narrativa essencialmente visual, quase sem palavras, que apresenta uma série de imagens e referências históricas.

No quesito música, haverá a apresentação do projeto Sibí Dúdú nos dias 11 e 12 de janeiro, às 16h. O espetáculo também acontecerá no Espaço Cultural da Barroquinha e busca celebrar a cultura de matriz africana em Salvador através das raízes do samba de roda. Os artistas soteropolitanos que comandam o palco são Nega Duda Sambadeira e a Orquestra de Atabaques do grupo Mãos no Couro.

Ocupando três espaços entre 9 e 15 de janeiro, o espetáculo teatral "Museu do que Somos" convida o público a experienciar o lugar de curador de uma exposição e construir um museu que exponha não apenas sua memória, mas sobretudo os contextos do vivido e as peças do presente. Com direção e dramaturgia de Luiz Antônio Sena Jr., a obra mistura teatro, performance e museologia e será apresentada no Teatro Gregório de Mattos (9/01, às 16h), Sesi Casa Branca (11 e 12/01, às 19h) e no Espaço Boca de Brasa Cajazeiras (15/01, às 19h).

Como adquirir os ingressos

Gratuitos, os ingressos para as atrações da mostra serão distribuídos no local, uma hora antes de cada apresentação na bilheteria do teatro. Para mais informações sobre a programação e inscrições das atividades formativas de cada espetáculo, acesse o site da FGM.

O objetivo do Curto Circuito das Artes é movimentar a cena cultural da cidade com espetáculos, exposições e residências artísticas que promovam inclusão, diversidade e acesso à cultura. A iniciativa busca envolver e inspirar o público de todas as idades, fortalecendo a conexão com as artes de maneira autêntica e transformadora.

Segundo o idealizador do Curto Circuito e diretor de Patrimônio e Equipamentos Culturais da FGM, Chicco Assis, as atrações de janeiro e fevereiro vão aquecer ainda mais o verão da capital baiana, ocupando todos os espaços da Fundação Gregório de Mattos espalhados pela cidade: do Quarteirão das Artes aos Espaços Bocas de Brasa, do Centro à Valéria, de Cajazeiras à Cidade Baixa e do Pelourinho à Vista Alegre.