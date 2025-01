MATERNIDADE

Dani Calabresa revela que congelou óvulos antes de gravidez; entenda como funciona procedimento

Método tem como objetivo proteger as chances de engravidar após os 30 anos

Como funciona o congelamento de óvulos?

O congelamento é indicado para mulheres que não desejam uma gravidez no momento atual. Com o avançar da idade, o número e a qualidade dos óvulos diminui e as chances de gravidez também, mas o congelamento dos óvulos garantem uma gravidez no futuro. Quanto mais jovem for realizado o congelamento, melhor a qualidade dos óvulos coletados e maiores as chances de gravidez. Outra situação recomendada para o procedimentos é quando as mulheres são diagnosticadas com câncer.