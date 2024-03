VERÃO AGITADO

Daniel Levi planeja carreira internacional como dançarino e modelo

Menino de 7 anos viralizou após interação com Ivete

Publicado em 18 de março de 2024 às 20:35

Daniel Levi ao lado de Ivete Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

O dançarino e influenciador Daniel Levi, de 7 anos, promete ter um ano pra lá de especial. O garoto, que viralizou após dançar com Ivete Sangalo no Festival Virada Salvador, nos primeiros minutos de 2024, brilhou nesta temporada de Verão com o seu talento e carisma, participando de shows de outros grandes nomes da música baiana como Psirico, Xanddy Harmonia, Tony Salles e mais. Além disso, o baiano, que atualmente acumula mais de 767 mil seguidores nas redes sociais, participou da estreia do quadro "Show de Calouros" no Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel no SBT, do programa "Hora do Faro", da TV Record, e planeja alçar voos ainda mais altos, tanto na dança, quanto na moda.

Em conversa exclusiva com o Alô Alô Bahia, o pequeno revelou que sua paixão pela dança começou desde cedo, aos 4 anos, assistindo coreografias do FitDance e de Lore Improta na internet, assim como o seu gosto pela moda. Ele integra o casting de uma agência de talentos e também realiza trabalhos como modelo.

O filho da diarista Geisa Alves conta que o objetivo é conciliar a grande visibilidade que conquistou nos últimos meses, e o consequente aumento no número de convites para trabalhos e projetos, sem perder o foco dos estudos. Atualmente, ele cursa o segundo ano do ensino fundamental na escola Ana Tereza, em Salvador, da qual ganhou uma bolsa estudos. Antes, ele estudava em uma escola pública. "Eu amo estudar, principalmente matemática, e desenhar. "Meu sonho é ser um grande modelo e professor de dança e trabalhar no Brasil e em outros países", revela Dan.

O talento do pequeno baiano também chamou a atenção da dançarina e coreógrafa baiana Ju Paiva, ex-Dança dos Famosos, que ofereceu uma bolsa ao garoto em seu estúdio de dança, inaugurado recentemente no bairro do Imbuí, em Salvador.

Quando se trata dos estilos de música que mais gosta de escutar, Daniel conta que curte bastante pagode, forró, arrocha, hip-hop, eletrônica e samba. Nos momentos de diversão, seus programas preferidos em Salvador são passear no shopping e no Parque da Cidade. "Também amo futebol e jogar videogame no meu tempo livre", afirma.

Segundo Geisa, o garoto tem ainda o sonho de conhecer personalidades como os apresentadores Raul Gil e Eliana, além do jogador Neymar. "Estamos vivendo um momento muito especial e o foco agora é comprar uma casa e investir na carreira do Dan", explica a mãe do garoto, que deixou a cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, para se dedicar a essa nova fase da vida do filho, que promete ser ainda mais repleta de conquistas.