Daniela Mercury diverte a web ao mostrar criação de coreografias em casa: ‘Uma bacia e um sonho’

A cantora Daniela Mercury, que também é bailarina, divertiu a web nesta quinta-feira (6) ao compartilhar com o público detalhes de como cria as suas coreografias. Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista aparece ensaiando alguns passos de dança na cozinha de sua casa, em Salvador.

Em determinado momento, Daniela também aparece com ambos os pés dentro de uma bacia e desliza o objeto pelo chão. Ela também coloca a cabeça dentro dele e faz vários movimentos com as mãos.