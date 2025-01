TELEVISÃO

Daniele e Diego Hypólito discutem sobre dinâmica da dupla no BBB 25: 'Você me corta'

Campeão olímpico disse que a irmã "fala coisas que não são coerentes"

Em conversa no jardim da casa do Big Brother Brasil, os irmãos Diego e Daniele Hypólito discutiram sobre o comportamento de ambos na casa. A ginasta chamou a atenção do irmão sobre as vezes em que eles estão conversando com pessoas da casa e o campeão olímpico a interrompe.

"Por favor, eu estou tentando me posicionar para as pessoas, conversando com as pessoas, só que muitas vezes você me corta", diz Daniele. Interrompendo a irmã, Diego responde: "mas continua falando, eu corto as pessoas".