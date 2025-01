AVISO DE AMIGO

Datena aconselha Gusttavo Lima a fugir da política: 'Eu me ferrei'

Declaração foi feita nesta tarde de terça-feira (07) no SBT

Durante a transição do programa Fofocalizando para o Tá na Hora, do SBT, na tarde desta terça (07), José Luiz Datena aconselhou Gusttavo Lima a não se candidatar à Presidência da República, usando a própria experiência na corrida à Prefeitura de São Paulo.

Questionado por Leo Dias a respeito da possível candidatura do cantor, Datena foi direto. "Não entra nessa gelada, você é um belo cantor, maravilhoso, todo mundo gosta de você. Política é bom para quem ja está na política e conhece o meio. Se eu tivesse que dar um conselho para o cara, que é um dos maiores cantores do Brasil, eu diria: não se meta no meio desses caras, porque você dança, dança legal. Para entrar, o cara tem que ter casca grossa", respondeu.

"Eu nunca mais passo perto de política na minha vida. Eu tinha medo de entrar e me ferrar. Por que o cara vai arriscar, como eu fiz, de maneira absurda? Por isso que eu ia e voltava, não é porque eu utilizava daquilo para aparecer é porque eu achava que se eu entrasse eu ia me ferrar, mas eu não sabia que ia me ferrar tão grandão, me ferrei grandão”.