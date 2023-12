De férias em Salvador, Preta Gil curte tarde no Porto da Barra: 'Estava sonhando com esse mergulho'

Crédito: Reprodução/Instagram

Preta Gil desembarcou em Salvador no final da noite desta quarta-feira (27) para curtir dias de férias ao lado de amigos. A cantora e compositora carioca aproveitou o dia ensolarado nesta quinta-feira (28) na terra de seu pai, Gilberto Gil — onde morou dos seis meses aos cinco anos — para curtir a praia do Porto da Barra.



Preta "bateu ponto" na emblemática faixa de areia da capital baiana junto com os amigos Gominho e Duh Marinho, além do modelo João Pedro Modesto. "Obrigada Salvador, como eu estava sonhando com esse mergulho, na praia da minha infância com meus amigos amados que não largo por nada!!!! #pretasendopreta", escreveu a cantora. Ela também publicou cliques na tarde na praia e do pôr do sol. Preta Gil também estava acompanhada da beauty artist Soraya Rocha.

Duh mostrou que eles ficaram sentados em cadeiras de praia e aproveitaram para apreciar um grupo de rapazes jogando bola na areia.

Hospedada no Condomínio Edifício Quinta Da Barra — com vista para o Farol da Barra — a artista vai passar a virada do ano na cidade. Na segunda-feira (1º), Preta deve participar do show da família Gil no Festival Virada Salvador, que acontece na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio.

Pela manhã, Preta publicou um vídeo mostrando o caminho da sua cama no apartamento até a janela que tem vista para o Farol da Barra. Ela colocou a música "Aqui e Agora", de Gil, de plano de fundo.

Gominho também mostrou a vista do apartamento. "O lugar que eu mais amo no mundo!!", escreveu o influenciador.

Antes da praia, eles foram ao mercado para abastecer o apartamento. Gominho mostrou Preta dirigindo na cidade após anos. "Eu amo dirigir em Salvador. Eu aprendi a dirigir aqui. Eu tinha 15 anos... assim, dirigir em condomínio fechado, sabe?", falou.

​A artista anunciou as férias nesta quarta-feira (27) pelas redes sociais. “FÉRIAS !!!!!!”, escreveu a filha de Gilberto Gil. Gominho também publicou um registro ao lado da cantora no avião do Rio para Salvador.

Por volta das 23h, Preta publicou um vídeo do bambuzal que embeleza as vias de acesso ao Aeroporto de Salvador. “CHEGAMOS SALVADOR MEU AMOR”, legendou.

Na segunda-feira (1º), os membros da família Gil farão uma apresentação especial no Festival Virada Salvador. O show "Nós, A gente", comandando por Gilberto Gil, teve a última apresentação realizada no dia 16 de setembro, em São Paulo.

Preta Gil, que fez o último show sentada após a cirurgia da remoção de um tumor no intestino, também estará com a família. Os cantores estiveram em Salvador nos dias 30 de junho e 1° de julho, lotando a Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Em outubro, Preta Gil revelou o desejo de voltar a morar em Salvador, terra de seu pai, quando envelhecer: "Minha cara, minha raiz". A cantora participou do programa "De Frente com Blogueirinha", no YouTube, e falou da sua relação com a capital baiana. "Sou nascida e criada no Rio de Janeiro, mas me sinto completamente baiana e de Salvador. Ganhei depois o título de cidadã soteropotalitana", disse Preta. "Amo o Rio, mas a minha meta quando ficar velha, não que eu já não esteja, é morar em Salvador. Salvador é uma cidade muito minha cara, muito minha raiz, muito minha infância e muito quem eu sou", revelou.

A relação com a Bahia voltou ao assunto quando Preta Gil falou de como gosta de curtir o Carnaval - em 2024, inclusive, ela vai celebrar sua cura do câncer no intestino. Ela já confirmou o retorno do Bloco da Preta. A celebração está prevista para ocorrer no dia 4 de fevereiro na Rio Arena, zona oeste do Rio de Janeiro, às 17h.