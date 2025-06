MUNDO ANIMAL

Extremamente sociáveis! Veja 8 curiosidades interessantes sobre as cabras

Esses animais inteligentes, divertidos e cheios de personalidade têm conquistado cada vez mais espaço no coração das pessoas

Portal Edicase

Publicado em 16 de junho de 2025 às 09:09

As cabras surpreendem com seu comportamento, inteligência e habilidades únicas Crédito: Imagem: KaanSezer | Shutterstock

As cabras são mamíferos domesticados há milhares de anos, pertencentes à família dos bovídeos e ao gênero Capra . Elas estão presentes em diversas culturas e regiões do mundo, desempenhando papéis importantes na produção de leite, carne, lã e até como animais de estimação em áreas rurais. >

Nos últimos anos, esses animais ganharam visibilidade por outro motivo: sua popularidade nas redes sociais. Vídeos de cabras pulando, fazendo sons engraçados ou interagindo com humanos se tornaram virais e encantaram as pessoas. >

As cabras despertam o interesse de quem convive com elas ou apenas acompanha seus vídeos. A seguir, conheça algumas curiosidades incríveis sobre esses animais! >

1. As cabras têm pupilas horizontais e retangulares

Uma das primeiras coisas que chamam atenção nas cabras são seus olhos. Diferentemente da maioria dos mamíferos , elas possuem pupilas horizontais e em formato retangular. Essa adaptação evolutiva garante a elas um campo de visão muito mais amplo, chegando a cerca de 320 graus. >

Isso permite que enxerguem ao redor sem precisar virar a cabeça, sendo essencial para identificar predadores e obstáculos. Essa pupila também oferece maior estabilidade visual em terrenos íngremes, ajudando as cabras a se locomoverem com segurança nas montanhas e colinas onde costumam viver. >

2. São escaladoras impressionantes

As cabras têm habilidades incríveis de escalada, mesmo em locais que parecem inacessíveis. Isso acontece graças à anatomia de seus cascos, que são divididos em dois dedos e possuem uma parte flexível que se adapta ao solo, além de uma estrutura rígida para tração. Essa combinação garante equilíbrio e aderência, mesmo em superfícies estreitas ou inclinadas. Em países como Marrocos, é comum ver cabras subindo em árvores, como a argan, em busca de frutos. >

3. São muito inteligentes

As cabras são animais espertos. Elas conseguem resolver quebra-cabeças simples, lembrar soluções por bastante tempo e até usar o olhar humano para buscar ajuda — comportamento semelhante ao dos cachorros . Inclusive, o estudo “Goats prefer positive human emotional facial expressions”, publicado na revista científica Royal Society Open Science , sugere que esses animais são capazes de discriminar entre expressões humanas alegres e de raiva, mostrando preferência pelas primeiras. >

4. Algumas cabras “desmaiam” quando se assustam

Existe uma raça chamada cabra desmaiada ou cabra miotônica, originária dos Estados Unidos, que possui uma condição genética curiosa chamada miotonia congênita. Quando se assustam ou se animam demais, esses animais sofrem uma rigidez muscular repentina que faz com que caiam no chão por alguns segundos. >

Apesar de parecer um desmaio, elas permanecem conscientes e logo se levantam sem apresentar dor. Esse fenômeno não afeta sua qualidade de vida, mas se tornou famoso por ser curioso e, muitas vezes, engraçado de se observar. >

A convivência com outros animais é essencial para o bem-estar emocional das cabras Crédito: Imagem: Malachi Jacobs | Shutterstock

5. Possuem uma vida social rica e afetuosa

Apesar de viverem bem em ambientes rurais, as cabras são extremamente sociáveis e se apegam aos membros do grupo com quem convivem. Elas desenvolvem laços sociais, reconhecem companheiros de rebanho e até demonstram sinais de afeto, como se aproximar, encostar a cabeça ou seguir determinadas pessoas. >

Quando estão sozinhas por muito tempo, podem apresentar sinais de estresse e tristeza, como agitação ou falta de apetite. Por isso, é importante que tutores ofereçam a elas convivência com outras cabras ou animais, garantindo bem-estar emocional. >

6. O “balido” muda conforme o ambiente — como um sotaque

Segundo o estudo “Social effects on vocal ontogeny in an ungulate, the goat, Capra hircus ”, publicado na revista Animal Behaviour , os sons emitidos pelas cabras podem mudar de acordo com o grupo social e a região em que vivem. Esse fenômeno, semelhante aos sotaques humanos, é chamado de modulação vocal. Essa flexibilidade vocal é outro indício de que elas possuem um sistema de comunicação mais complexo do que se imaginava. >

7. São extremamente curiosas e exploradoras

Cabras gostam de investigar tudo ao seu redor. Elas usam o focinho e a boca para explorar objetos, cheirar, lamber e, às vezes, até tentar mastigar o que não deveriam. Essa curiosidade natural é parte importante de seu comportamento exploratório, ajudando-as a aprender sobre o ambiente, identificar alimentos e se manterem mentalmente estimuladas. >

8. Podem viver mais de 15 anos com cuidados adequados