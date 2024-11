NA TV

De nudez a incesto: diretor explica o retorno de ‘Tieta’, mesmo com cenas polêmicas

A novela será exibida a partir de 2 de dezembro, nas tardes do Vale a Pena Ver de Novo

A novela escolhida pela Globo para passar no Vale a Pena Ver de Novo foi Tieta (1989). A trama protagonizada por Betty Faria vai abrir as comemorações dos 60 anos da Globo e será reexibida a partir de 2 de dezembro.

"É uma das novelas mais vistas e comentadas da história do canal. Traz com muito humor e personagens icônicos uma importante reflexão sobre o país, os hábitos e a cultura brasileira de 35 anos atrás. Uma trama atemporal que Aguinaldo Silva criou brilhantemente”, engrandece o diretor.

Para Jacome, a novela pode atrair um novo público. "Tieta é uma mulher que lutou por liberdade e justiça num contexto pouco propício. Mesmo com todos os desafios ela não se deixou abater e venceu. Uma história divertida e cativante que vai resgatar memórias e se conectar com novas gerações."

A trama foi inspirada no romance de Jorge Amado, Tieta do Agreste, com roteiro escrito por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares.